Мадуро предупредил о планах США по вторжению в Венесуэлу

Президент республики отметил, что его страна "защитит себя и заставит себя уважать"

КАРАКАС, 1 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о планах Соединенных Штатов запустить волну насилия и осуществить вторжение в Венесуэлу.

"Вчера в одной радиопередаче говорилось о волне насилия в Венесуэле в ближайшие дни, о том, что Венесуэла уже неуправляема и распадается на пять независимых республик", - сообщил 29 февраля Мадуро на антиимпериалистическом митинге в центре Каракаса. По его словам, "Организация американских государств уже готовится применить к Венесуэле Межамериканский договор о взаимной помощи и силы быстрого реагирования морской пехоты должны быть готовы к вторжению в Венесуэлу".

"Мы говорим нет американской интервенции на нашу землю", - заявил Мадуро и отметил, что "все правительства, которые выступают против империализма, всегда подвергаются атакам". Президент подчеркнул, что Венесуэла "защитит себя и заставит себя уважать".