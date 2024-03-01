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В Техасе заявили, что неисполнение Байденом обязанностей привело к возведению стены

Губернатор штата Грег Эбботт также убежден, что президент США не просто не борется с незаконным пересечением границы, а "помогает и потворствует" этому

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Техасу пришлось возвести стену на границе с Мексикой, потому что президент США Джо Байден не выполнял свои обязанности по защите страны от миллионов нелегальных мигрантов. Об этом заявил в четверг губернатор штата Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс в связи с поездкой туда экс-главы США Дональда Трампа, который поддерживает политику Эбботта по борьбе с незаконными мигрантами. Трансляция велась на YouTube-канале медиакомпании RSBN.

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"Ни одной недели не обходится без того, чтобы американец не был убит, изнасилован или не подвергся бы нападению со стороны того, кому Байден разрешил незаконно попасть в нашу страну. Из-за политики Джо Байдена более 8 млн человек пересекли границу, США переживают вторжение. И поскольку Джо Байден не выполняет свою работу и не обеспечивает безопасность границы, Техас обратился к полномочиям, дарованным нам конституцией", - сказал он.

"Техас - единственный штат в американской истории, который возвел собственную стену на границе. И нам для этого не пришлось изобретать велосипед, мы просто строили ту же стену, что и Трамп", - добавил Эбботт. Он убежден, что Байден не просто не борется с незаконным пересечением границы, а "помогает и потворствует" этому.

В четверг Эбботт вместе с экс-президентом США посетил пограничный штаб Национальной гвардии Техаса в населенном пункте Игл-Пасс.

В Техасе находится также Джо Байден. Он выбрал для посещения город Браунсвилл. Оба визита проходят накануне "супервторника" 5 марта, когда первичные президентские выборы будут проводиться одновременно в 15 штатах и в Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США. 

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