Палестинский дипломат сообщил о ведении Израилем прицельного огня по жителям в Газе

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур отметил, что "десятки человек были найдены с огнестрельными ранениями в голову"

ООН, 1 марта. /ТАСС/. Израильские войска вели прицельный огонь по мирным палестинцам, это намеренное убийство мирного населения. Об этом заявил журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Как я понимаю, раз в несколько дней грузовики с мукой, сахаром, предметами первой необходимости приезжают туда <…>. Так было и в этот раз, там было много людей, тысячи. И вдруг неожиданно израильская армия начала стрелять по ним и, согласно имеющейся у нас информации, десятки человек были найдены с огнестрельными ранениями в голову. Это не были предупредительные выстрелы в воздух для сдерживания людей в непонятной и хаотичной ситуации. Это было намеренное убийство", - сказал Мансур.

Палестинский дипломат также сообщил, что встретился в пятницу с постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. "Я призвал [на этой встрече], что Совет Безопасности ООН должен принять какой-то документ, осуждающий это убийство и привлекающий к ответственности причастных", - указал Мансур. Постоянный наблюдатель Палестины сообщил, что Алжир подготовил проект заявления органа по поводу произошедшего и выразил надежду, что Совбез согласует этот документ.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные не стреляли по толпе, окружившей гуманитарный конвой в секторе Газа, где погибли люди, а сделали несколько предупредительных выстрелов в попытке разогнать толпу.

Медики в секторе Газа могут подтвердить смерть 112 человек, погибших в районе Ан-Наблуси в результате атаки израильских сил, сообщил ранее официальный представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра. Согласно изложенной им информации, ранения получили 760 человек.