CNN: обвиняемый в утечке данных Пентагона Тейшейра может признать свою вину

По данным телеканала, представители прокуратуры запросили у суда проведение заседания по обсуждению изменения заявления о признании вины

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра может признать себя виновным в суде Бостона (штат Массачусетс). Об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, представители прокуратуры запросили у суда проведение заседания по обсуждению изменения заявления о признании вины. В июне 2023 года Тейшейра заявил в суде о своей невиновности.

Рядового первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Тейшейру арестовали 13 апреля 2023 года по подозрению в публикации секретных документов Пентагона. Как сообщали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, как считается, секретные материалы попали в интернет.

14 апреля 2023 года Минюст США выдвинул против Тейшейры обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. В мае суд постановил оставить его под стражей без права выхода под залог до начала разбирательства по существу.

Согласно обвинительному заключению, он совершал преступления в период с ноября 2022 по апрель 2023 года. Как следует из заявления Минюста, по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до $250 тыс. штрафа.