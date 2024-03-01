В Техасе заявили, что продолжат отправлять мигрантов в города по всей Америке

Губернатор Грег Эбботт выразил надежду на победу Дональда Трампа на выборах в ноябре и на то, что он, в отличие от нынешнего американского лидера Джо Байдена, сможет воспрепятствовать проникновению в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Техас и дальше будет высылать мигрантов в города по всей территории Соединенных Штатов до тех пор, пока американская администрация не обеспечит безопасность техасской границы. Об этом заявил в четверг губернатор Техаса Грег Эбботт во время выступления в населенном пункте Игл-Пасс, трансляция которого велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

"До тех пор, пока [президент США] Джо Байден не активизирует свои усилия и не станет выполнять свою работу <...>, Техас продолжит отправлять этих мигрантов в города-убежища по всей территории Соединенных Штатов", - сказал он. Эбботт выразил надежду на победу Трампа на выборах в ноябре и на то, что он, в отличие от Байдена, сможет воспрепятствовать проникновению в США нелегальных мигрантов.

В Техасе находится также нынешний американский лидер Джо Байден. Он выбрал для посещения город Браунсвилл. Оба визита проходят накануне "супервторника" 5 марта, когда первичные президентские выборы будут проводиться одновременно в 15 штатах и в Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в Техасе, который возглавляет губернатор-республиканец Грег Эбботт. Он привлек местную Национальную гвардию для защиты границы, усилил возведение барьеров, инициировал проведение масштабных операций по борьбе с контрабандой наркотиков, подписал закон, позволяющий местным правоохранительным органам задерживать мигрантов, а судьям - принимать решения об их депортации из США, а также распорядился вывозить мигрантов на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго. С 2022 года, по словам Эбботта, в другие части страны было отправлено 102,1 тыс. нелегалов.