Израиль за время эскалации атаковал более 4 тыс. объектов "Хезболлах"

Также израильские военные уничтожили свыше 220 боевиков, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Израильские военные за время текущей эскалации на границе с Ливаном атаковали более 4 тыс. объектов шиитской организации "Хезболлах", уничтожили свыше 220 боевиков. Такие данные привел официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"На северной границе продолжается оборонительная и наступательная деятельность войск. Наша цель - восстановить безопасность на севере. За последний месяц мы ликвидировали более 60 террористов "Хезболлах", в том числе трех старших командиров в звании командиров бригад. С начала войны мы уничтожили более 220 террористов "Хезболлах" и десятки других палестинских террористов и нанесли удары по более чем 4 тыс. объектов "Хезболлах", - сообщил он на брифинге.

По словам представителя израильской армии, в число целей вошли склады с оружием, оперативные штабы, военные посты и иные объекты военной инфраструктуры. "На этой неделе мы нанесли удары по объектам в глубине Ливана, относящимся к системе противовоздушной обороны "Хезболлах". Это дальний удар по [району долины] Бекаа, это система, в которую "Хезболлах" вложила много денег, пытаясь ограничить свободу действий Армии обороны Израиля в небе Ливана", - добавил Хагари.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Сохраняется напряженность и на северной границе Израиля, где регулярно происходят обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. Мишенями становятся объекты организации "Хезболлах". Из приграничных районов эвакуированы более 80 тыс. израильтян.