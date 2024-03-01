Задержанного в Эфиопии французского журналиста освободили

Антуан Галиндо рассказал репортеру AFP, что, несмотря на тяжелые условия содержания под стражей, с ним "хорошо обращались"

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Эфиопии освободили задержанного по подозрению в организации беспорядков в стране французского журналиста Антуана Галиндо. Об этом агентству AFP сообщило издание Africa Intelligence, где работает Галиндо.

Сам журналист сказал репортеру AFP, что, несмотря на тяжелые условия содержания под стражей, с ним "хорошо обращались". Он добавил, что "здоров" и "в порядке".

Журналист прибыл в Аддис-Абебу 13 февраля для освещения саммита Африканского союза. По словам источника AFP, близкого к делу, Галиндо был арестован во время встречи с представителем оппозиционной партии "Фронт освобождения Оромо", которая добивается большей степени автономии для эфиопского штата Оромия. С 21 февраля он находился под стражей. Комитет защиты журналистов осудил арест как "несправедливый".