Британия заявила, что должна перейти к политическому разрешению конфликта на Украине

Замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад заявил, что Лондон продолжит поддерживать киевские власти

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Правительству Великобритании следует взять курс на поиск политико-дипломатического решения конфликта на Украине вместо разжигания войны. Об этом заявил член Палаты лордов британского парламента Роберт Скидельски в ходе обсуждения ситуации на Украине с участием замглавы МИД Соединенного Королевства Тарика Ахмада.

"Я пытаюсь понять логику позиции правительства. Оно до сих пор ожидает полной победы Украины в виде возврата территорий, потерянных с 2014 года? Если это так, может ли замминистра подтвердить, что это по-прежнему позиция правительства? Большинство экспертов теперь не считают, что это реальный сценарий. Не следует ли правительству привязать поддержку Украины к публичному подталкиванию к переговорному решению, которое продвигают многие страны в мире, пока еще сохраняются рычаги влияния на ситуацию, в том числе для того, чтобы избежать ненужного убийства тысяч украинцев и россиян?", - спросил Скидельски.

В ответ на его вопрос Ахмад заявил, что Лондон продолжит поддерживать киевские власти, а также призвал РФ "остановить войну".