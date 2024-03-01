Байден назвал неандертальцами тех, кто отрицает изменение климата

Президент США отметил, что его администрация будет продолжать развивать прогресс, достигнутый в борьбе с климатическим кризисом

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время выступления перед журналистами в четверг в городе Браунсвилл (штат Техас) на границе с Мексикой назвал неандертальцами тех, кто отрицает глобальное изменение климата. Его выступление транслировали американские телеканалы.

"Мне нравится идея о том, что изменения климата не существует. Мне нравятся некоторые из моих друзей-неандертальцев, которые все еще думают, что изменения климата не существует. Моя администрация будет продолжать развивать прогресс, которого мы добились в борьбе с климатическим кризисом", - сказал американский президент в связи с лесными пожарами в Техасе.

Сотрудники таможенных служб провели для главы государства брифинг по ситуации вокруг миграционного кризиса и распространения фентанила (синтетический опиоид) в стране. В начале брифинга Байден спросил: "Где я?", перед своим выступлением он также уточнил: "Куда мне идти?". При этом в трансляцию попало, как сотрудница таможенной службы в конце мероприятия инструктирует главу государства по поводу того, куда ему следует идти, чтобы начать свое выступление.

Во время брифинга президент-демократ держал в руках карточку, с которой, как предположила Республиканская партия в X (ранее Twitter), "похоже, зачитывал вопросы" сотрудникам правоохранительных органов. В ней также было расписано то, что он должен делать во время выступления.

Республиканская партия назвала визит Байдена срежиссированным. Несмотря на миграционный кризис в стране, он посетил южную границу всего лишь второй раз за весь срок своего президентства, отмечает партия.

Байден отправился в Техас, чтобы, по свидетельству Белого дома, предметно ознакомиться с ситуацией на южной границе, заслушать работающих там сотрудников силовых ведомств США. Речь идет прежде всего о пограничниках. Одновременно с Байденом в Техасе находится экс-президент США Дональд Трамп. Представляющий Демократическую партию Байден, которому 81 год, добивается переизбрания на высший государственный пост. 77-летний республиканец Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена на выборах, которые пройдут 5 ноября. Трамп резко критикует миграционную политику Байдена, обвиняя его в обострении кризиса на южной границе США и обещая принять жесткие меры для решения этой проблемы в случае возвращения в Белый дом.