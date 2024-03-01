Трамп добивается отсрочки судебного процесса по делу о секретных документах

В заявлении, опубликованном в базе федерального суда по Южному округу штата Флорида, сказано, что бывший американский лидер просит начать процесс после завершения президентских выборов 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп просит суд отложить начало разбирательства по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в базе федерального суда по Южному округу штата Флорида.

Как отмечается в документе, Трамп просит начать процесс после завершения президентских выборов 2024 года. Спецпрокурор США Джек Смит предлагает начать судебный процесс 8 июля.

Сотрудники Федерального бюро расследований США в ходе обыска, прошедшего в августе 2022 года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете, еще 75 - в кладовой. На 17 из них стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Экс-президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, характеризует выдвижение против него обвинений как сугубо политическое решение, инспирированное властями США во главе с демократом Джо Байденом. В политизации дела нынешнюю администрацию обвиняют и некоторые другие видные деятели Республиканской партии.