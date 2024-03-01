Япония внесла в санкционные списки омбудсменов некоторых регионов РФ и физлиц из Чечни

Среди организаций, попавших в новые санкционные списки, в частности, ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт"

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Японии расширило санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, внеся туда 12 физических лиц и 36 организаций. Об этом говорится в официальном вестнике японского кабмина.

Согласно опубликованному списку, персональные санкции, предусматривающие заморозку активов, были введены, в частности, против уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева. Персональные ограничения были также введены против, в частности, председателя правительства Чечни Муслима Хучиева и командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.

Среди организаций, попавших в новые санкционные списки Японии, в частности, ФГУП "Атомфлот", концерны "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод", "Базальт", Объединенная судостроительная корпорация.