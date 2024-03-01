США нанесли два удара по готовящимся к запуску противокорабельным ракетам хуситов

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил США также отметило, что "сбило беспилотный летательный аппарат над южной частью Красного моря"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли два удара по готовящимся к запуску противокорабельным ракетам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило в четверг Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"29 февраля <...> CENTCOMнанесло два удара в целях самообороны по шести мобильным противокорабельным крылатым ракетам, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X(ранее Twitter).

Командование также отмечает, что оно "сбило беспилотный летательный аппарат над южной частью Красного моря".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.