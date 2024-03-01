Экс-глава ЦРУ: удар по Газе во время раздачи помощи показывает важность прекращения огня

Леон Панетта отметил, что такой хаос при распределении гуманитарной помощи в условиях боевых действий "неизбежно приводит к той трагедии, которую видели сегодня"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Удар, нанесенный по сектору Газа во время раздачи там гуманитарной помощи, доказывает важность прекращения огня в анклаве. Такое мнение выразил бывший министр обороны США и экс-директор Центрального разведывательного управления Леон Панетта.

"Это указывает на то, почему так невероятно важно добиться прекращения огня, чтобы иметь возможность не только обменять заложников, но и доставить гуманитарную помощь без того хаоса, который мы видели сегодня", - сказал он в четверг телекомпании NBC.

Панетта отметил, что такой хаос при распределении гуманитарной помощи в условиях боевых действий "неизбежно приводит к той трагедии, которую мы видели сегодня".

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.