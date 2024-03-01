Бразилия сочла финансовые форумы неподходящими для обсуждения геополитики

Бразильское председательство G20 предложило проводить дискуссии на подобные темы на релевантных форумах и встречах

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Бразилия не считает, что встреча министров финансов и глав Центробанков стран Группы двадцати (G20) - это подходящая площадка для обсуждения геополитических конфликтов, включая украинский и палестино-израильский. Это следует из резюме председателя, опубликованного по итогам заседаний министров G20, прошедших в Сан-Паулу 28-29 февраля.

"Обсуждая перспективы глобальной экономики, министры обменялись мнением о текущих войнах, конфликтах и гуманитарных кризисах, выделив Украину и Газу. Бразильское председательство G20 полагает, что финансовый трек - не самый подходящий форум для разрешения геополитических проблем и предлагает продолжить обсуждать эти вопросы на релевантных форумах и встречах", - говорится в тексте резюме.

Ранее министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что участники встречи пришли "к полному консенсусу по экономическим темам", но согласовать совместное заявление не удалось из-за разногласий по геополитической составляющей документа. Как утверждает агентство DPA со ссылкой на источники, споры касались конфликта на Украине.

"Глобальная экономика продолжает сталкиваться с множественными вызовами, для противостояния которым требуется обновленный механизм многостороннего сотрудничества", - убеждены министры. Среди таких вызовов они выделили в том числе "конфликты во многих частях мира, геоэкономическую напряженность", неравенство, бедность и низкооплачиваемые рабочие места. Участники заседаний согласились с "исключительной важностью укрепления международного экономического сотрудничества для решения глобальных проблем и процветания мировой экономики". В связи с этим они решили "в 2024 году уделить приоритетное внимание неравенству как одной из ключевых политических проблем и расширить участие развивающихся стран в процессе принятия решений в глобальных экономических и финансовых институтах".

Вместе с тем бразильское председательство сообщило, что несмотря на высокую неопределенность, экономический рост устойчив и "вероятность "мягкой посадки" мировой экономики возросла". "Инфляция снизилась в большинстве стран, во многом благодаря правильной кредитно-денежной политике, сокращению "узких мест" в цепочках поставок и сдерживанию цен на сырьевые товары", - подчеркивается в резюме.