Умер бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни

Ему было 84 года

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший глава правительства Канады Брайан Малруни умер в четверг на 85-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Сегодня (29 февраля - прим. ТАСС) я с большой печалью узнал о смерти Брайана Малруни, бывшего премьер-министра Канады", - говорится в его заявлении. Трюдо отметил, что Малруни был "олицетворением канадских ценностей", человеком, которого уважали как в Канаде, так и за рубежом. О причинах смерти политика не сообщается.

Малруни был 18-м премьер-министром североамериканского государства, он возглавлял правительство Канады с сентября 1984 года по июнь 1993 года.