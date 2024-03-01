Байден, приветствуя законопроект по избежанию шатдауна, напомнил Конгрессу про Украину

Президент США призвал сенаторов-республиканцев в срочном времени одобрить дополнительное бюджетное финансирование Киева

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден приветствовал подписание обеими палатами Конгресса законопроекта о продлении финансирования федерального правительства и напомнил законодателям про помощь Украине. Это следует из заявления американского лидера, распространенного пресс-службой Белого дома.

"Это двухпартийное соглашение предотвращает пагубный шатдаун и дает Конгрессу больше времени, чтобы поработать над финансированием до конца года", - говорится в заявлении. Байден отметил, что избежание приостановки работы федерального правительства в марте - "краткосрочная мера, а не долгосрочное решение". До этого обе палаты Конгресса поддержали инициативу о краткосрочном продлении финансирования некоторых ведомств до 8 марта, а других - до 22 марта.

Президент США напомнил законодателям о приверженности поддержке Украины. "Каждый день, когда республиканцы в Палате представителей отказываются проводить голосования по двухпартийному законопроекту о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на нужды национальной безопасности, последствия для Украины становятся все серьезнее", - считает он. Американский лидер заявил, что республиканцам "пришло время поставить на первое место национальную безопасность и в срочном порядке принять законопроект".

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.