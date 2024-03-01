Додик допустил, что ситуация в Газе может привести к уничтожению всего населения анклава

Президент Республики Сербской отметил, что страны Запада при этом, несмотря на большие жертвы, "будут оправдывать любое преступление, где у них есть свой интерес"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Конфликт, который разворачивается на территории Газы, может привести к уничтожению всего населения анклава, такое мнение высказал ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"То, что происходит в Газе, полностью выделяется на фоне всего произошедшего ранее. Речь идет о конфликте, который претендует на то, чтобы полностью уничтожить все население в том регионе", - сказал он.

Страны Запада при этом, несмотря на большие жертвы, "будут оправдывать любое преступление, где у них есть свой интерес <...> не сделают ничего, чтобы прекратить операцию ", - считает он.

Говоря о причинах конфликта, Додик отметил, что невозможно проигнорировать преступления ХАМАС. "Но очевидно, что США и другие силы в этом отношении отреагировали так, как нельзя реагировать. Необходимо прекратить страдания простых людей", - заключил он.