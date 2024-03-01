Трамп считает, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом

Бывший американский президент отметил, что США нужен "суперкомпетентный человек"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Проблемы нынешнего президента США Джо Байдена не связаны с его возрастом. Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

"У него (Байдена - прим. ТАСС) есть некоторые трудности, но дело не в возрасте, потому что я знаю много людей, которые намного старше его и которые на 100% более сообразительны [чем Байден]", - сказал Трамп 29 февраля в интервью телеканалу Fox News.

Бывший президент США дома отметил, что очень опасно для страны, что такой человек, как Байден, ведет переговоры с иностранными лидерами, например с президентом России Владимиром Путиным.

"Взгляните на все, что сейчас происходит в этом мире. Нам нужен суперкомпетентный человек", - заключил Трамп.

Ранее лечащий врач Кевин О’Коннор по итогам регулярного медицинского осмотра президента заявил, что здоровье Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.

Представляющий Демократическую партию 81-летний Байден добивается переизбрания на высший государственный пост. Он является самым пожилым президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев публично призывает Байдена отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Его предшественник 77-летний Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. В настоящее время считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена от Республиканской партии на выборах, которые пройдут 5 ноября.