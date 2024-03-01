Мексика осудила удар по Газе во время раздачи гуманитарной помощи

В Мехико также напомнили о необходимости прекращения огня, которое позволит обеспечить безопасную доставку достаточного количества гумпомощи

МЕХИКО, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Мексики выступило с категорическим осуждением удара, нанесенного Израилем по Газе во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил МИД страны на своей странице в Х (ранее Twitter).

"Правительство Мексики выражает свое категорическое осуждение нападения, совершенного на палестинских мирных жителей на севере сектора Газа, когда они ожидали получения гуманитарной помощи, что привело к трагическому результату: сотням погибших и сотням раненых", - заявили в мексиканском МИД.

В Мехико напомнили о "необходимости немедленного прекращения огня, которое позволит обеспечить безопасную доставку достаточного количества гуманитарной помощи по всему сектору Газа".

"Кроме того, мы подтверждаем свою безоговорочную поддержку учреждений ООН на местах и незаменимой роли Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в предоставлении помощи в секторе Газа, на Западном берегу и во всем регионе", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112. Пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.

Многие западные страны, включая Францию, Канаду и Испанию, осудили эту атаку. В свою очередь армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе.