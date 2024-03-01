Додик заявил, что Запад не сможет настроить сербов против России

Президент Республики Сербской отметил, что западные страны пытаются навязать жителям его страны свои взгляды, а также "наказывать" их санкциями

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Запад не сможет изменить позицию сербов в отношении русских, такое мнение высказал в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

По его словам, западные страны пытаются навязать сербам свои взгляды, а также "наказывать" их санкциями. "Но я горжусь Республикой Сербской, сербами в целом, тем, как они реагируют на это. И я считаю, что нет способа, которым бы Запад смог какими-то прямыми принуждениями или иным способом изменить мнение сербов в отношении русских", - отметил президент Республики Сербской.

21 февраля в Казани Милорад Додик встретился с президентом России Владимиром Путиным. "Для меня честь встречаться с президентом Путиным и показать нашу дружбу <...> Он всегда нас поддерживает, потому что это дружба, потому что это хорошие отношения, понимание между людьми, между лидерами, государством и народом. Сегодня некоторые ставят вопрос цены [за эту дружбу]. Есть давление, которое приходит со стороны Запада, который пытается настроить всех против России. Мы этого не делаем (не меняем свою позицию - прим. ТАСС)", - сказал Додик.