В МИД Австралии объявили о введении новых санкций в связи со смертью Навального

По словам главы австралийского внешнеполитического ведомства Пенни Вонг, рестрикции коснуться трех граждан России, связанных с исправительной колонией в поселке Харп

СИДНЕЙ, 1 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии объявило о новых санкциях против трех российских граждан, якобы ответственных за смерть Алексея Навального. Соответствующее заявление главы австралийского МИД Пенни Вонг было распространено дипведомством страны.

"Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запреты на въезд [на территорию страны] в отношении трех российских граждан, связанных с тюрьмой, где скончался Алексей Навальный", - указала Вонг. Она также отметила, что "Австралия возлагает на российские власти ответственность за произошедшее с Навальным и его смерть в тюрьме" и призывает "провести независимое и прозрачное расследование" в связи с его смертью.

В МВД Австралии ТАСС сообщили, что новые санкции, введенные австралийским правительством, коснутся заместителя директора ФСИН РФ Валерия Бояринева, начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина и начальника исправительной колонии в поселке Харп, где умер Навальный, Вадима Калинина.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального. По данным ведомства, Навальный после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.