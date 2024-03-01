Лидер Кубы сравнил с Холокостом действия Израиля против мирного населения Газы

Глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья также заявил о важности прекращения огня после удара израильских сил по району Ан-Наблуси во время раздачи продуктов питания

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель сравнил с Холокостом удары Израиля по сектору Газа, в результате которых погибли несколько тысяч мирных жителей.

"Куба присоединяется к всемирной мобилизации 2 марта в поддержку Палестины. Во всех провинциях и в Гаване мы выйдем на улицы в знак солидарности с братским народом и осудим Холокост, который пытается устроить Израиль", - написал в четверг глава государства на своей странице в X.

Глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья также заявил о важности прекращения огня после удара израильских сил по району Ан-Наблуси во время раздачи продуктов питания. "Израиль совершает новое преступление против человечности, бомбя людей, собравшихся в очередь за едой. <...> Мы подтверждаем наше самое решительное осуждение геноцида в секторе Газа и требуем немедленного прекращения огня", - написал министр на своей странице в соцсети X.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа возросло до 112, пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог. В свою очередь армия Израиля заявила, что не стреляла по гуманитарному конвою в Газе.