Глава внешнеполитического ведомства республики Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Вашингтон использует угрозы из-за рубежа как предлог для увеличения налогов американцев

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Руководство США придумывает истории об угрозе шпионажа из-за рубежа, чтобы оправдать повышение налогов для своих граждан и найти поводы для агрессии против других стран. Об этом в четверг заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"Правительство США, которое больше всего шпионит и нарушает частную жизнь своих граждан, изобретает истории об иностранной угрозе шпионажа. За ними стоят увеличение сбора денег с налогоплательщиков и новые меры агрессии против третьих сторон", - написал министр на своей странице в X (ранее Twitter).

В четверг телекомпания NBC сообщила, что бывший американский посол в Боливии Мануэль Роча согласился признать свою вину в работе тайным агентом на кубинское правительство. 73-летний Роча сообщил в четверг федеральному судье, что признает себя виновным в сговоре с целью работы агентом на иностранное правительство. Как сообщил телекомпании его адвокат, приговор уже согласован, но его детали, в том числе срок лишения свободы, не разглашаются.

Минюст Соединенных Штатов предъявил Роче обвинения 4 декабря прошлого года. По словам генерального прокурора, это "одно из самых масштабных и продолжительных проникновенней иностранного агента в правительство Соединенных Штатов". Утверждалось, что Роча работал на кубинское правительство на протяжении более 40 лет.