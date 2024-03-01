Додик заявил, что сербы всегда будут на стороне России

Президент Республики Сербской выразил мнение, что два народа объединяет православная вера, приверженность к одинаковым политическим принципам, любовь к родине, а также патриотизм и жажда свободы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сербы всегда будут на стороне русских, вне зависимости от событий или позиции Запада. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Что бы ни случилось, сербы будут на стороне русских. Это то, что их (Запад - прим. ТАСС) сводит с ума, <...> это то, почему они считают, сербов необходимо наказать. Россия может даже ошибаться, сделать что-то не так, но сербы будут на ее стороне", - рассказал он.

Два народа, по его мнению, объединяет православная вера, приверженность к одинаковым политическим принципам, любовь к родине, патриотизм и жажда свободы. "Мы выучили, и одни и другие, что без сильной страны нет свободного народа. Так что нас многое объединяет", - считает Додик. Оба народа, по его мнению, исторически жили в условиях противостояния и при этом сохранили маркеры идентичности, такие как язык, характер и письменность.

"Сербы, когда следят за международными спортивными событиями, конечно, болеют за Сербию, а следующая сборная, за которую они болеют, - это Россия. Это просто невозможно изменить. И так от моего внука, которому сейчас пять лет, и до самого старого человека у нас", - добавил президент Республики Сербской.