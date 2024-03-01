СМИ: израильские военные арестовали двух палестинцев после штурма лагеря Каландия

По данным агентства WAFA, бойцы из еврейского государства также произвели замеры дома арестованных и готовились к его сносу

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Израильские военные взяли штурмом лагерь беженцев Каландия и арестовали двух человек, которые, предположительно, были причастны к нападению на израильских граждан в поселении Эли. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Мужчину и его сына задержали в их доме. Израильские военные также произвели замеры дома и готовились к его сносу. Ранее поступала информация о том, что один человек был ранен после того, как израильские силы открыли огонь по автомобилю на въезде в лагерь Каландия.