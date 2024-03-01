Лукашенко поздравил директора ФСО России с 60-летием

Президент Белоруссии выразил уверенность, что под руководством Дмитрия Кочнева Федеральная служба охраны России слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрия Кочнева с 60-летием, отметив его вклад в укрепление безопасности РФ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"На протяжении многих лет вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время", - говорится в поздравлении. Лукашенко подчеркнул, что сегодня люди в погонах находятся в авангарде, на них возложена особая ответственность по обеспечению порядка и стабильности.

"Убежден, что под вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи", - сказано в поздравлении.

Кочнев награжден орденами Александра Невского, Мужества, медалями "За отвагу", Суворова и другими.