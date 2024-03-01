В Южной Корее заявили, что вместе с Японией преодолевают "тяжелый груз прошлого"

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль отметил, что Сеул и Токио объединяют общие ценности и интересы

СЕУЛ, 1 марта. /ТАСС/. Республика Корея и Япония вместе работают над преодолением болезненных проблем прошлого, теперь Сеул и Токио объединяют общие ценности и интересы. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль по случаю Дня движения 1 марта, которое добивалось освобождения страны от японского колониального господства.

В этом году отмечается 105-я годовщина движения. "Сейчас Республика Корея и Япония вместе работают над тем, чтобы преодолеть болезненное прошлое. Разделяя ценности свободы, прав человека и верховенства закона, наши страны стали партнерами в обеспечении общих интересов ради глобального мира и процветания", - сказал Юн Сок Ёль.

"Мы сможем создать новое и лучшее будущее для наших двусторонних отношений, если укрепим доверие на основе взаимных обменов и сотрудничества, если будем работать вместе с целью решения сложных проблем, которые оставила нам история", - добавил президент. Он выразил надежду, что 60-я годовщина восстановления дипломатических отношений Сеула и Токио в следующем году послужит поводом для вывода связей на новый, более продуктивный и конструктивный уровень.

При этом Юн Сок Ёль сказал, что борьба за независимость Корейского полуострова не будет закончена, пока не случится его объединение. Южнокорейский президент раскритиковал власти КНДР. "Объединение - вот что необходимо для расширения всеобщих прав человека и свободы", - считает Юн Сок Ёль. Он также посчитал "прискорбным" решение лидера народной республики объявить Сеул "главным врагом".

Президент напомнил, что Южная Корея и Япония укрепили сотрудничество в сфере безопасности в ответ на ракетно-ядерную угрозу со стороны Пхеньяна.