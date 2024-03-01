Моди заявил, что Индия станет глобальным центром производства полупроводников

Премьер отметил, что республика еще больше приблизится к достижению технологической самостоятельности

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Индия станет глобальным центром производства полупроводников и еще больше приблизится к достижению технологической самостоятельности. Об этом написал в Х премьер южноазиатской республики Нарендра Моди.

"После одобрения правительством строительства трех предприятий по выпуску полупроводников мы еще больше продвинемся вперед к технологической самостоятельности. Это также обеспечит превращение Индии в глобальный центр производства полупроводников", - заявил глава кабмина.

В четверг правительство Индии одобрило строительство в стране трех заводов по производству и сборке полупроводников с суммой инвестиций в $15,2 млрд. Первый завод будет возведен в штате Гуджарат компаниями Tata и Powerchip Taiwan для выпуска высокопроизводительных микрочипов технологии 28 нанометров, а также чипов управления электропитания для различных сфер, в том числе обороны, производства электромобилей. Завод будет выпускать до 50 тыс. микросхем в месяц. Это самый масштабный из трех одобренных проектов, инвестиции оцениваются почти в $11 млрд.

Второй завод будет построен в штате Ассам также одной из компаний конгломерата Tata в сотрудничестве с индийской Test Pvt. Ltd. (TSAT). Производство будет включать сборку и тестирование микрочипов. Аналогичное производство в Сананде, штат Гуджарат, наладит индийская CG Power совместно с японской Renesas Electronics Corporation и тайской Stars Microelectronics. Там будут выпускать микросхемы для автопромышленности, энергосектора, потребительского и промышленного применения.

Правительство Индии рассчитывает создать в стране собственную отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия, в том числе путем финансового стимулирования. Так, в июне 2023 года штат Гуджарат подписал соглашение с Micron Technology о создании завода в регионе, общие инвестиции в который могут составить почти $3 млрд. Ожидается, что он начнет выпуск продукции уже в декабре 2024 года. В конце прошлого года тайваньская компания Foxconn подала заявку на размещение производства микросхем в стране.