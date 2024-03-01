В Никарагуа заявили, что работают вместе с Россией ради мира во всем мире

Вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо назвала важной встречу с российской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Никарагуа вместе с Россией и другими странами сотрудничают, чтобы способствовать достижению мира во всем мире. Об этом заявила вице-президент центральноамериканской страны Росарио Мурильо.

Мурильо назвала важной встречу с российской делегацией во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, прошедшую 29 февраля. "У нас была встреча, которая наполняет нас гордостью, потому что мы находимся на правильной стороне истории, защищаем мир во всем мире, собираемся и работаем вместе с теми, кто защищает мир во всем мире", - приводит ее слова новостной портал 19digital.

27 февраля Патрушев прибыл в никарагуанскую столицу Манагуа для проведения консультаций по вопросам безопасности с представителями Боливии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. В ходе рабочей встречи он обсудил с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства Москвы и Манагуа. Отдельное внимание было уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.