Глава Минздрава Грузии подал в отставку

Зураб Азарашвили возглавлял ведомство с декабря 2021 года

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили написал заявление об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили покинул должность. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе побеседовал с министром здравоохранения, после чего Зураб Азарашвили покинул пост", - говорится в сообщении.

Глава правительства представит нового министра в ближайшие дни, уточнили в пресс-службе. Причина отставки Азарашвили не называется.

Азарашвили возглавлял Минздрав с декабря 2021 года.