Медведчук заявил, что Зеленский побоялся противостоять "партии войны" на Украине

Глава движения "Другая Украина" сообщил, что президент Украины начал громить и запугивать партию мира, предал украинский народ, а "мотивы такого выбора были испуг и малодушие"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, не сдержал ни одно из данных украинцам обещаний, потому что струсил перед так называемой партией войны. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

Медведчук напомнил, что Зеленский победил на выборах именно как "президент мира", пообещавший народу окончание конфликта в Донбассе. На деле же, продолжил лидер "Другой Украины", он оказался неспособен изменить курс, который вел к гибели страны и тысяч ее граждан.

"Версия того, что он просто струсил, ближе всего стоит к истине. Для того, чтобы изменить курс и вывести страну из конфликта, нужно было вступить в противоборство с партией войны, которая за годы конфликта на Донбассе окрепла и представляла реальную опасность. Но Зеленский, обладая всей полнотой президентской власти, включая государственные ресурсы, испугался это сделать", - написал Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Вместо этого, указал он, Зеленский начал громить и запугивать партию мира, предал украинский народ, а "мотивы такого выбора были испуг и малодушие".

Испугавшись нацистов, Зеленский вместе с ними начал пугать свой народ Россией, обратил внимание Медведчук. "Так русскоязычный еврей из Кривого Рога начал обвинять граждан, симпатизирующих России, в национальном предательстве, и окончательно раскрутил маховик уничтожения русской культуры и русского исторического наследия. Именно Зеленский оформил в государственную идеологию нацистский тезис о том, что два народа на одной земле не выживут", - указал он, добавив, что эту мысль ему внушили.

В итоге украинцы стали рабами НАТО и должны умереть за интересы альянса. "Под предлогом независимости и сопротивления Зеленский продал граждан Украины на пушечное мясо. Украинскую государственность и суверенитет Зеленский продал потому, что это ему лично было не нужно. Его, как актера, человека с огромными личными комплексами, манила слава. И он получил гром аплодисментов, красные дорожки и триумф на Западе, но все это получено не за актерскую игру, а за предательство интересов людей, которые ему доверяли. "Простой парень из народа" о народе забыл - он захотел славы от западных хозяев, и они его на это купили", - заключил Медведчук.