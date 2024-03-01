Замгенсека НАТО заявил, что Украина однажды станет частью альянса

Мирча Джоанэ отметил, что пока нельзя сказать, когда именно это произойдет.

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что Украина войдет в состав Североатлантического альянса, хотя пока нельзя сказать, когда именно это произойдет.

"Мы полностью уважаем право наших союзников вносить новые идеи", - отметил он в интервью испанской газете El País, комментируя слова президента Франции о возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. "Но в НАТО у нас нет намерения или планов по вводу войск на Украину, - заверил замгенсека. - Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации отношений с Россией, что мы до сих пор делали достаточно хорошо".

"Это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с НАТО, - добавил Джоанэ. - Мы не можем сказать, когда это произойдет, но однажды суверенная Украина станет частью НАТО и ЕС".

Стремление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Настойчивые заявления о желании получить приглашение активно звучали из Киева перед саммитом в Вильнюсе летом прошлого года. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что может отказаться от личного участия в этой встрече, если там не будет принято решение о приглашении Киева. Тем не менее затем он все же направился в Вильнюс.

Однако альянс ограничился обсуждением военной помощи Киеву и принял итоговое заявление, в котором выразил уверенность в том, что будущее Украины в альянсе, но приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия". Конкретных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от России твердой реакции.