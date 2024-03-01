Президент Ирана проголосовал в Тегеране на выборах в Совет экспертов и парламент

Эбрахим Раиси ранее заявил, что противники Ирана стремятся "посеять в иранском народе отчаяние и сомнения, чтобы сократить явку на выборах"

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси проголосовал на выборах в Совет экспертов и Меджлис (однопалатный парламент) исламской республики в первые часы после открытия избирательных участков. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Накануне голосования президент заявил, что противники Ирана стремятся "посеять в иранском народе отчаяние и сомнения, чтобы сократить явку на выборах", призвав население исламской республики принять в них самое активное участие.

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи отдал свой голос на выборах в первые минуты после открытия избирательных участков.

Избирательные участки в Иране начали работу для голосования на выборах в Совет экспертов и Меджлис во всех провинциях в 08:00 по местному времени (07:30 мск). По информации избирательного штаба, они будут работать в течение 10 часов, до 18:00 по местному времени (17:30 мск). Безопасность проведения голосования обеспечивают около 300 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Иранский духовный лидер и многие высокопоставленные лица страны не раз призывали народ Ирана как можно активнее участвовать в выборах 1 марта. По словам Хаменеи, участие народа исламской республики в голосовании "спасет страну и будет двигать ее вперед" и, "если выборы пройдут плохо, пострадают все".

Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией. Меджлис состоит из 290 депутатов. За религиозными меньшинствами закреплено пять мест: ассирийские христиане и халдеи вместе выбирают одного депутата, армянские христиане - двух, иудеи и зороастрийцы - по одному. Срок депутатских полномочий - четыре года.