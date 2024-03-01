В НАТО заявили, что не видят непосредственной угрозы применения РФ ядерного оружия

Замгенерального секретаря альянса Мирча Джоанэ отметил, что там видели "ядерные угрозы со стороны российских лидеров, по крайней мере, с начала войны два года назад"

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс в настоящий момент не видит непосредственной угрозы возможного применения Россией ядерного оружия.

"Мы видели ядерные угрозы со стороны российских лидеров, по крайней мере, с начала войны два года назад", - утверждал он в интервью испанской газете El País. "Мы не видим непосредственной угрозы применения Россией этого оружия", - добавил Джоанэ.

Что касается возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, замгенсека отметил: "Мы уже видели резкие заявления президента Трампа в начале его мандата, а затем он работал с НАТО". "США нужны все их союзники в Европе и остальном мире, - добавил Джоанэ. - И нам нужны США. Мы все нужны друг другу". "ЕС относительно слаб в обороне из-за отсутствия инвестиций на протяжении десятилетий, а также из-за фрагментации оборонного рынка, - добавил он. - НАТО является лучшим партнером ЕС, позволяющим избежать его фрагментации".

Как заявил 29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, противники России должны помнить, что она обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Российский лидер подчеркнул, что действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. По словам Путина, "это порождает риски для всех".