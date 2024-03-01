Армия Израиля заявила об ударах по целям в Газе в ответ на обстрел приграничных районов

Запуски производились по "террористическим объектам в этом районе, включая шахту террористического туннеля ХАМАС и военные постройки", сообщили в ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов с воздуха по объектам радикалов в районе сектора Газа, откуда 29 февраля были запущены ракеты по израильской территории.

"После запусков [ракет и снарядов], осуществленных вчера (29 февраля - прим. ТАСС) из сектора Газа по Израилю, летательные аппараты ЦАХАЛ нанесли удары по локации, откуда были произведены запуски, а также по другим террористическим объектам в этом районе [сектора], включая шахту террористического туннеля ХАМАС и военные постройки", - говорится в сообщении.

Вечером 29 февраля армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенных пунктах, расположенных в приграничных с палестинским анклавом районах.