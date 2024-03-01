На Украине утвердили план сотрудничества с НАТО на 2024 год

Программа предусматривает реализацию 50 шагов для достижения 17 целей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинский министр обороны Рустем Умеров подписал программу сотрудничества Украины с НАТО на 2024 год, предусматривающую дальнейшую перестройку вооруженных сил страны в соответствии с принятыми в альянсе моделями, а также укрепление сотрудничества Киева с западным военным блоком. Об этом сообщается на сайте украинского министерства обороны.

Программа предусматривает реализацию 50 шагов для достижения 17 целей, в числе которых завершение трансформации системы командования и управления в соответствии со стандартами НАТО, создание совместного центра Украина - НАТО по анализу, подготовке и образованию, разработка национальных документов в сфере обороны в соответствии со стандартами альянса, внесение изменений в законодательство страны для усиления гражданского контроля над вооруженными силами.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. НАТО приняла 11 июля 2023 года итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее страны в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе. Вероятных сроков приема не называлось. В организации неоднократно подчеркивали, что присоединение к НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев пытается оказывать давление на страны НАТО по вопросу о получении приглашения в альянс. Он предупреждал, что возможное вступление Украины будет иметь крайне негативные последствия для европейской безопасности и потребует от РФ твердой реакции.