Литва укладывает у закрытых КПП с Белоруссией блоки и натягивает проволоку

На двух оставшихся переходах в населенных пунктах Медининкай и Шальчининкай с 1 марта введен запрет на пропуск велосипедистов и пешеходов

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Литовские власти проводят на подъезде к двум закрытым контрольно-пропускным пунктам (КПП) на границе с Белоруссией инженерные работы, чтобы сделать проезд транспорта к ним невозможным. Об этом с места событий сообщило национальное радио LRT.

"Идет укладка на проезжей части перегораживающих ее железобетонных блоков, натягивается концертина (применяемая военными колючая проволока с режущими лезвиями - прим. ТАСС)", - передала радиостанция.

Решение правительства Литвы о закрытии автодорожных переходов в Лаворишкесе и Райгардасе вступило в силу в 00:00 по местному времени. Через первый КПП транспорт следует в направлении на Полоцк, через второй - на Гродно. Переходы закрываются не только для моторных транспортных средств, но и для велосипедистов и пешеходов. До этого Литва летом 2023 года закрыла такие пункты в Тверячюсе и Шумскасе.

Как отметила глава МВД Литвы Агне Билотайте, закрытие еще двух КПП не только будет способствовать более эффективной борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой, но и позволит усилить контроль за соблюдением режима санкций, так как высвободившиеся сотрудники будут направлены в помощь коллегам на действующих КПП.

На двух оставшихся переходах в населенных пунктах Медининкай и Шальчининкай с 1 марта введен запрет на пропуск велосипедистов и пешеходов.