МИД КНР предложил создать эффективную архитектуру безопасности в Европе

Официальный представитель министерства Мао Нин сообщила, что в нынешней ситуации необходимо сообща содействовать "снижению напряженности и уменьшению стратегических рисков"

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Страны, обладающие ядерным оружием, должны создать эффективную архитектуру безопасности в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы призываем все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, путем переговоров создавать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", - сообщила она на брифинге, комментируя слова президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному собранию, в котором российский лидер указал на опасную риторику Запада касательно ядерного оружия.

По словам китайского дипломата, в нынешней ситуации необходимо сообща содействовать "снижению напряженности и уменьшению стратегических рисков".

Как заявил 29 февраля Путин в послании Федеральному собранию, западные страны "пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации". Он напомнил, что действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности, подчеркнув, что это "порождает риски для всех".