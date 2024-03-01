В Раде заявили, что могут принять законопроект о правилах мобилизации до конца марта

Член профильного комитета Федор Вениславский отметил, что "при оптимистическом и при пессимистическом сценариях до конца марта есть все шансы"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Верховная рада может до конца марта успеть принять законопроект о новых правилах мобилизации на Украине, который сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете. Об этом сообщил член комитета Федор Вениславский.

Законопроект был принят в первом чтении 7 февраля. Однако затем к нему было подано более 4 тыс. поправок, заключение по которым должен ко второму и окончательному чтению подготовить комитет по нацбезопасности и обороне.

"При оптимистическом и при пессимистическом сценариях до конца марта мы имеем все шансы <...> этот законопроект принять во втором чтении", - сказал Вениславский в интервью агентству РБК-Украина.

По его словам, ко второму чтению в документ, который изначально вызвал бурную реакцию в украинском обществе из-за содержащихся в нем жестких мер, будет предложено много изменений. В частности, депутаты хотят отказаться от нормы о запрете на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако это не значит, что они смогут беспрепятственно покидать страну, так как нормы о таком запрете уже содержатся в законе о введении военного положения, пояснил депутат. Он добавил, что также планируется отказаться от блокировки счетов уклонистов, однако в каком-то виде это ограничение еще будет обсуждаться. При этом комитет порекомендует оставить норму о запрете на управление транспортным средством для тех, кто не становится на воинский учет и игнорирует повестки.

В законопроекте останется норма, обязывающая всех мужчин призывного возраста во время действия военного положения иметь при себе не только удостоверение личности, но и военный билет, а также предъявлять его по требованию сотрудников полиции. При этом полицию обяжут по запросу военкомов участвовать в мероприятиях по вручению повесток. В свою очередь органы местного самоуправления, соцзащиты, предприятия и образовательные учреждения будут также "обеспечивать мобилизационные процессы".

Вениславский рассказал, что комитет рекомендует отказаться от одного из самых резонансных предложений - обязательного создания электронного кабинета призывника, куда могут отправляться повестки. Планируется, что создавать его можно будет по желанию. Это позволит находящимся за границей дистанционно обновить свои данные в военкоматах. При этом комитет, предварительно, не поддержал идею отказать в предоставлении консульских услуг проживающим за рубежом украинцам, если они не оформят военно-учетные документы. Депутат рассказал, что планируется обязать всех, кто после февраля 2022 года получил инвалидность второй и третьей групп, пройти повторную комиссию, которая даст заключение о пригодности или непригодности к военной службе. По его словам, это делается из-за того, что число людей, получивших такую инвалидность за указанный период, неправдоподобно возросло.

Законопроект о новых правилах мобилизации

На Украине с февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация, при этом власти страны сталкиваются с серьезными проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые нередко пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года заявлял, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще порядка 500 тыс. человек. На этом фоне правительство форсировало разработку законопроекта о более жестких правилах мобилизации.

Первый вариант документа был внесен в Раду 25 декабря 2023 года, однако, по словам депутатов, он был очень недоработанным, в результате законопроект был отозван на доработку. 7 февраля парламент принял в первом чтении новую версию документа, который, в частности, предусматривает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов вплоть до запрета на право управления транспортом и блокировки банковских счетов. Любые консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет, как предполагается, будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, согласно этой версии законопроекта, должны пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Документ отменяет отсрочку от мобилизации для лиц, получающих второе высшее образование. Также мужчинам по первому требованию сотрудников военкомата и полицейских необходимо будет предъявлять военный билет.