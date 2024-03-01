Спецпосланник генсека ООН: участие РФ необходимо для урегулирования кризиса в Сирии

Гейр Педерсен отметил, что "после конфликта на Украине контактов между США и Россией нет", и это является серьезным препятствием для сирийского урегулирования

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что Россия должна участвовать в сирийском урегулировании вместе с Турцией, США и Ираном. Об этом он сказал в ходе дискуссии по Сирии на Антальском дипломатическом форуме.

"Проблемы на этом направлении не решены. И действия сторон стали причиной усугубления проблем. Не говорите Вашингтону, но и его политика спровоцировала проблемы. Для урегулирования кризиса нужно участие США, Турции, Ирана. И, конечно, нам для этого нужна Россия", - сказал он.

Педерсен, однако, отметил, что "после конфликта на Украине контактов между США и Россией нет", и это является серьезным препятствием для сирийского урегулирования.

"Стороны решили заняться палестинским кризисом. Но не надо думать, что сирийский кризис в нынешнем состоянии без урегулирования не сможет в дальнейшем снова активизироваться. Этим вопросом надо заниматься сейчас. Вам не нужен новый кризис", - заявил спецпосланник генсека ООН.

Он также призвал сирийскую оппозицию и власти Дамаска, президента Башара Асада "не думать, как выиграть войну, а задуматься, как добиться мира" через совместную работу. Таким образом Педерсен прокомментировал слова руководителя сирийской оппозиционной коалиции Бадра Джамуса, что у оппозиции внутри Сирии сейчас нет собеседника, с которым можно обсуждать политическое урегулирование.