МИД КНР осудил удар по Газе во время раздачи гуманитарной помощи

Официальный представитель министерства Мао Нин сообщила, что необходимо обеспечить бесперебойную поставку помощи мирным жителям

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Китайские власти осуждают удар, который во время раздачи гуманитарной помощи израильская сторона в четверг нанесла по сектору Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай потрясен данным инцидентом и решительно осуждает это [нанесение удара], - сообщила она на брифинге. - Мы призываем все заинтересованные стороны, особенно Израиль, немедленно прекратить боевые действия, эффективно защитить безопасность гражданского населения".

Как уточнила официальный представитель, необходимо обеспечить бесперебойную поставку гуманитарной помощи мирным жителям. Она также выразила соболезнования в связи с жертвами и выразила сочувствие тем, кто получил ранения.

По данным Минздрава палестинского анклава, число жертв атаки израильских сил по ожидавшей распределения гуманитарной помощи группе людей в районе Ан-Наблуси в юго-западной части города Газа достигло 112, пострадали 760 человек. Тела некоторых погибших пока не обнаружены и не доставлены в больницу для освидетельствования. Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что не менее 150 человек погибли, около 1 тыс. получили ранения. Отмечалось, что в атаке участвовали израильские вертолеты, которые открыли огонь по палестинцам, собравшимся на перекрестке дорог.