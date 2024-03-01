Эксперт: заявление Макрона было подготовкой новых шагов эскалации, проверкой реакции РФ

Индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар считает, что Запад постепенно движется вверх по лестнице эскалации в том числе и потому, что Россия успешно справилась с санкциями

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных военных на Украину было нацелено на то, чтобы проверить реакцию России на возможные шаги по эскалации конфликта. Такое мнение высказал ТАСС индийский дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности Мелкулангара Бхадракумар.

По его мнению, "мотивом может быть то, что они готовят почву для определенного дальнейшего шага эскалации". "Они проверяют границы, порог терпимости", - сказал Бхадракумар, не исключив, что возможно, это часть плана по дестабилизации России в преддверии президентских выборов.

"Вопрос не в том, действительно ли там появятся войска в апреле, мае или что-то в этом роде. Меня потрясло то, что такого рода мысли были высказаны публично, потому что, конечно, если такое развертывание и состоится, я не думаю, что Россия отнесется к этому легкомысленно. Реакция на то, что я видел до сих пор, была очень острой. Это означает войну, войну между НАТО и Россией. Вот они и угрожают России. Они угрожают России, как бы показывая, что не позволят ей победить", - отметил он.

Как считает эксперт, Запад постепенно движется вверх по лестнице эскалации в том числе и потому, что Россия успешно справилась с санкциями. "Тотальная победа России для них неприемлема. Это будет означать смерть НАТО, распад трансатлантической системы, полную потерю доверия к Соединенным Штатам. То есть это не только вопрос их возможностей и не просто их слова о том, что Россию необходимо победить. Я думаю, что это более серьезно, и к этому нужно относиться более серьезно", - отметил он, выразив мнение, что "реакция России показывает, насколько серьезно она к этому относится".

Макрон есть Макрон

Как указал эксперт, очень маловероятно, что слова Макрона станут реальностью. "Макрон - это Макрон, он говорит разное. У него есть привычка говорить вещи, от которых другие стараются дистанцироваться. Европейское общественное мнение не воспринимает его всерьез", - сказал он, подчеркнув, что "этот человек больше не пользуется доверием".

"Такой серьезный внешнеполитический шаг, как, например, размещение войск за границей в чужой стране, который может привести к войне, должен иметь общественную поддержку, прежде всего, внутри страны. И я не думаю, что Макрон сегодня обладает таким лидерством во Франции", - отметил он.

Однако, по словам Бхадракумара, нельзя исключать того, что слова Макрона стали частью реализации какого-то плана. "Я не думаю, что он сказал бы такое открыто, без какого-то расчета. И этот расчет определенно предназначен для проверки почвы", - резюмировал он.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.