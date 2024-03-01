Глава МИД Франции заявил, что Париж не будет отправлять войска на Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее сообщил, что на встрече в Париже поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Франция не намерена отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД республики Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter.

"Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем отправлять войска для ведения боевых действий. Рамки были определены: помешать России одержать победу, при этом не воюя с ней. В этих рамках ничего не исключено, как и сказал президент республики", - сказал он.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по данному вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.