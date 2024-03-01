Премьер Грузии уволил главу администрации правительства

Другим приказом Ираклий Кобахидзе назначил замглавы администрации исполняющим обязанности руководителя структуры

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал приказ об увольнении Реваза Джавелидзе с поста главы правительственной администрации. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

"Освободить Реваза Джавелидзе от должности главы администрации правительства Грузии с 1 марта 2024 года", - говорится в приказе.

Другим приказом Кобахидзе назначил заместителя главы администрации исполняющим обязанности руководителя структуры.

Реваз Джавелидзе был назначен главой правительственной администрации в мае 2022 года экс-премьером Ираклием Гарибашвили.