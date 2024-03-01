Минобороны Финляндии заявило о подписании контракта с США на поставку авиабомб на $96 млн

Речь идет о поставке бомб JDAM и SDB-I для истребителей F-35

ХЕЛЬСИНКИ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Финляндии объявило о приобретении у США на сумму более $96 млн вооружений для истребителей F-35 - авиабомб JDAM и SDB-I. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны страны.

"Закупка охватывает бомбовые системы JDAM и SDB-I, оборудование и услуги на период 2024-2030 годов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что, помимо бомб, закупка включает "пусковые установки BRU-61, учебные материалы, инструкции, запасные части, принадлежности, транспортные услуги, а также услуги по обучению и поддержке со стороны производителя и поставщика".

Закупка будет осуществляться в рамках сделки между властями США и Финляндии, уточняет финское Минобороны.

"Благодаря этой закупке мы пополняем запасы важнейших материалов для нужд национальной безопасности", - отметил министр обороны Антти Хяккянен.