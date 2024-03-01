1 марта, 08:35
Военная операция на Украине

Польский генерал прогнозирует разгром украинской армии в конце весны без помощи Запада

Бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий считает, что военная помощь Запада Киеву не должна поступать "по капельке"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинская армия может быть разбита уже в конце весны или в начале лета, если не получит военную помощь Запада. Об этом в интервью агентству РАР заявил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий.

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"Если не будет помощи, то вскоре дело дойдет до разгрома украинской армии, которая окажется не в состоянии далее вести военные действия, - сказал генерал. - По моей оценке, это произойдет в конце весны или в начале лета. Тогда украинская армия потеряет способности [к ведению войны], которые истощатся без помощи Запада".

Военачальник считает, что военная помощь Запада Украине не должна поступать "по капельке".

По его мнению, теоретическая победа Украины в конфликте на 90% зависела бы не от самих украинских военнослужащих, а именно от "военной помощи Запада". 

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