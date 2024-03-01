В Техасе число жертв лесного пожара возросло до двух

По информации чрезвычайных служб штата, женщина ехала за рулем грузовика в городе Канейдиан вблизи места возгорания и по неизвестной причине покинула транспортное средство, после чего была охвачена пламенем

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Число погибших из-за лесного пожара в штате Техас увеличилось до двух. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на чрезвычайные службы штата.

По их данным, женщина ехала за рулем грузовика в городе Канейдиан вблизи места возгорания и по неизвестной причине покинула транспортное средство, после чего была охвачена пламенем. Она была госпитализирована в больницу в Оклахома-Сити (штат Оклахома) и позднее умерла от полученных ожогов.

Ранее из-за пожара в своем доме в техасском городе Панхэндл погибла 83-летняя женщина.

28 февраля губернатор Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах из-за природных пожаров. Из-за распространяющихся поблизости природных пожаров в Техасе приостановило работу предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex.

Самый большой из пожаров, бушующий в округе Хатчинсон, получил название Smokehouse Creek и, по данным пожарной службы Техаса, является крупнейшим в истории штата.