Минобороны Индии подписало контракт на поставку ракет BrahMos суммой почти $2,5 млрд

В ведомстве сообщили, что эти ракеты будут использовать для боевого оснащения и учений ВМС Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Индии подписало контракт с российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace на поставку сверхзвуковых крылатых ракет общей суммой почти $2,5 млрд. Об этом оборонное ведомство сообщило в пресс-релизе.

"Подписан контракт с BrahMos Aerospace на поставку ракет BrahMos на сумму $2,36 млрд. Эти ракеты будут использовать для боевого оснащения и учений ВМС Индии", - говорится в релизе.

Также подписан еще один контракт с BrahMos Aerospace на $120 млн, который предполагает поставку ракетных систем для ВМС. Таким образом, общая сумма соглашений составляет $2,48 млрд.

В общей сумме министерство обороны заключило в пятницу закупочные контракты на $4,7 млрд. Среди них соглашение с Hindustan Aeronautics Limited на поставку двигателей РД-33 российской разработки для истребителей МиГ-29. "Ожидается, что эти двигатели помогут ВВС Индии поддерживать боеготовность своих истребителей МиГ-29 на оставшийся срок их службы. Двигатели будут произведены по лицензии в рамках механизма передачи технологий с российским производителем", - говорится в документе.

Еще два соглашения подписаны с индийской компанией Larsen & Toubro Limited. Она поставит ВС Индии системы ПВО ближнего радиуса действия на $925 млн, а также радары высокой мощности на $690 млн.

Ракету BrahMos производит совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace. Она разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. В феврале прошлого года Москва и Нью-Дели отметили 25-летие создания ракеты. Первоначально дальность ее полета составляла 290 км. Последняя модификация BrahMos имеет увеличенную дальность до 450 км. Ракета развивает скорость в 2,5-2,8 раза превышающую скорость звука, она может запускаться с подводных лодок, кораблей, береговых установок, а также с самолетов.