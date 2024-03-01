Bloomberg: Трамп обходит Байдена во всех семи колеблющихся штатах

По данным агентства, отрыв варьируется от 2% до 9%

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отстает от бывшего лидера страны Дональда Трампа во всех семи колеблющихся штатах, которые, вероятнее всего, решат исход приближающихся выборов главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные агентством Bloomberg.

Так, 48% участников опроса в семи штатах заявили, что если бы президентские выборы проводились сегодня, то они бы проголосовали за Трампа, а Байдена поддержали бы 43% респондентов. Речь идет о суммарном показателе этих опросов, проведенных отдельно в каждом из колеблющихся штатов - Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине. Отмечается, что Трамп обходит Байдена в каждом из этих штатов и его отрыв варьируется от 2% до 9%.

Опрос проводился с 12 по 20 февраля. В нем приняли участие почти 5 тыс. избирателей. Погрешность составила в среднем 1 п.п.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.