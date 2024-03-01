В ООН заявили, что отсутствие деэскалации в Газе создаст риски напряженности в Сирии

Спецпосланник генерального секретаря организации Гейр Педерсен сообщил, что "надо активизировать гуманитарную поддержку Сирии"

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Деэскалация в зоне палестино-израильского конфликта необходима, так как он создает риски усугубления ситуации в Сирии, угрожает процессу урегулирования. Об этом сказал в ходе дискуссии по Сирии на Антальском дипломатическом форуме спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Для начала непосредственного процесса урегулирования в Сирии сейчас нам нужно несколько вещей. Это деэскалация на Ближнем Востоке. Нельзя, чтобы происходящее в Газе перекинулось на Сирию. Также надо активизировать гуманитарную поддержку Сирии", - сказал он.

По мнению Педерсена, также важной составляющей процесса потенциального урегулирования в Сирии является работа Конституционного комитета с участием всех сторон внутри страны. "Да, сам по себе Конституционный комитет не разрешит кризис, но он поможет сторонам найти общую базу. Надо обсуждать вопросы политического процесса, суверенитета Сирии, ее территории. Необходимо обсуждать тему совместных действий в сфере антитеррора. Вопрос гуманитарной работы, беженцев, заключенных. То, как работать на этом направлении в соответствии с нормами ООН", - отметил он.

Спецпосланник генсека ООН указал, что отдельно необходимо также обсудить и ситуацию с введенными в отношении Сирии санкциями, поскольку необходимо будет восстанавливать экономику и инфраструктуру страны. "То, что я перечислил, необходимо для ведения процесса урегулирования на текущем этапе", - добавил Педерсен.